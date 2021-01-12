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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Servis minibüsündeki fazla ışıklara ceza

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Servis minibüsündeki fazla ışıklara ceza
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BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasında yol kontrolü yapan polis ekiplerince durdurulan servis minibüsünün sürücüsü Cüneyt K.'ye (26), aracına yerleştirdiği led ışıklar için 652 TL ceza uygulandı.

Servis minibüsündeki fazla ışıklara ceza
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin pek çok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki kontrol noktasında, trafik polisleri, 16 S 6167 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Aracına led ışıklar yerleştirdiği görülen Cüneyt K.'ye 652 TL ceza uygulandı.

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