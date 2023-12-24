×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Servis Minibüsü#Kaza
Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 05:39

Beşiktaş'ta karşı yönlerden gelen otomobil ve servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 35 APN 436 plakalı otomobilin sürücüsü bariyere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şeridinde ilerleyen 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Otomobilde bulunan 3 kişi ile servis minibüsünden 6 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Araç içinde sıkışan kimsenin olmadığı kazada sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine iki yönlü olarak durdu.

Haberin Devamı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Servis Minibüsü#Kaza

BAKMADAN GEÇME!