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Gündem
Şenol POYRAZ/ İZNİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

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Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
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BURSA’nın İznik ilçesinde, içerisinde 7 öğrenci ile 5 velinin bulunduğu özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada servis minibüsündeki hostes hafif yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İznik- Adapazarı Karayolu’nda meydana geldi. Çerkeşli ve Beşevler Mahalleleri'nden aldığı 7 öğrenci ve 5 veliyi, özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için yola çıkan Ö.T. yönetimindeki 16 RBR 15 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan M.B. yönetimindeki 16 PAD 60 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, adı öğrenilemeyen hostes hafif yaralandı.

Hostes ihbar üzerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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