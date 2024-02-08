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Servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

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#İşçi Servisi #Tır#Trafik Kazası
Servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 21:39

İzmir’de işçi servisi ile TIR’ın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarparken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 15 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#İşçi Servisi #Tır#Trafik Kazası

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