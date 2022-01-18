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Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

#Tekirdağ#Trafik#Kaza
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 15 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Malkara'nın kırsal Çınarlıdere Mahallesi girişinde meydana geldi. Oğuzhan Pamuk yönetimindeki 59 LJ 829 plakalı otomobil ile bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Çalık yönetimindeki 59 J 7051 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Oğuzhan Pamuk ile yanındaki Hüseyin Kokaş ve Kemal Özer ile minibüs sürücüsü İbrahim Çalık, işçiler Nuray Arıcı, Fatma Aydoğdu, Şükrü Selçuk Öztaş, Yeşim Karaca, Fatma Nur Kaçar, Bircan Demirci, Yaşariye Şirin, Elif Demir, Emine Karaca, Filiz Güngör ve Nevin Karabaş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Oğuzhan Pamuk, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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