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Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 kişi yaralandı

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#Arnavutköy#Trafik Kazası#Servis Minibüsü
Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 08:07

Arnavutköy’de servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 kişi yaralandı

Kazada, servis minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 kişi yaralandı

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Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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#Arnavutköy#Trafik Kazası#Servis Minibüsü

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