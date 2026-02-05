×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Servis minibüsü çarptı, 2 metre sürüklendi: Yara almadan kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Edirne#Servis Minibüsü
Servis minibüsü çarptı, 2 metre sürüklendi: Yara almadan kurtuldu O anlar kameralara yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 14:55

Edirne’nin Keşan ilçesinde öğrenci servis minibüsünün çarpıp yaklaşık 2 metre sürüklediği kadın, kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi’nden İlyas Bey Caddesi’ne dönüş yapan öğrenci servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Minibüsün tamponunun altında yaklaşık 2 metre sürüklenen kadın, kazayı yara almadan atlattı.

Servis minibüsü çarptı, 2 metre sürüklendi: Yara almadan kurtuldu O anlar kameralara yansıdı

Sürücü ve çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından çıkarılan kadın, bir süre panik yaşadı. Kadın bir süre sonra hastaneye gitmeyeceğini ve minibüs sürücüsü hakkında polise şikayetçi olmayacağını söyleyip, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Edirne#Servis Minibüsü

BAKMADAN GEÇME!