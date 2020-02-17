Servis minibüsü, buzlanan yolda kaydı

Yüzlerce köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de öğrenci taşımacılığı yapan sürücüler zor anlar yaşıyor. Merzan Mahallesi’ndeki okullara öğrenci götüren servis aracının buzlanan yolda kayması yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi. Minibüslerin kayarak birbiriyle ve yardıma gelen iş makineleriyle çarpıştığını ifade eden sürücüler, tuzlama yapılmayan yolların buz patenine dönüştüğünü söyledi.