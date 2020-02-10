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Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Servis midibüsünde yangın... Öğrenciler tahliye edildi

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Servis midibüsünde yangın... Öğrenciler tahliye edildi

Burdur'da seyir halindeki öğrenci servis midibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yangını fark edince aracı yol kenarına çekip öğrencileri indirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur merkez Çallıca Köyü'nden Kozluca Köyü'ne 30 öğrenci götüren Orhan Aktaş yönetimindeki 15 C 0063 plakalı servis midibüsünün motor bölümünde saat 08.00 sıralarında Kozluca köyü kavşağında yangın başladı.

Aracın motorundan duman geldiğini fark eden Aktaş, yol park edip öğrencileri indirdi. İhbarla bölgeye Burdur merkez, Kemer ve Karamanlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Öğrenciler başka araçla okullarına gönderilirken, midibüste hasar meydana geldi.

Servis midibüsünde yangın... Öğrenciler tahliye edildi

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