Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Servis araçlarına ücretsiz otopark

Güncelleme Tarihi:

#Servis Araçları#Otopark#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Servis araçlarına ücretsiz otopark
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Uygunsuz park eden servis araçlarının yarattığı trafik sorununu çözmek için adım atıldı. İBB, 66 bin servis aracına İSPARK otoparkların kapısını ücretsiz açıyor.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uygunsuz park etmeleri nedeniyle trafikte sorun yaratan servis araçlarının İSPARK otoparklarında süre sınırı olmadan park edebilmelerinin önünü açan projeyi hayata geçirdi. İlk etapta Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Şişli ve Eyüpsultan’da 210 araç kapasiteli beş otoparkta ücretsiz hizmet verilecek. Ataşehir ve Esenler’de üç yeni nokta daha servis araçlarının kullanımına açılacak. Proje yeni noktalarla ilerleyen süreçte genişleyerek devam edecek.

İBB iştiraki İSPARK 66 bin servis aracını cadde ve sokaklardan İSPARK’a çekecek eylem planında ilk adım atıldı. Gelişigüzel ve uygunsuz yapılan parklanmalar, acil durumlarda ilk yardım araçlarının geçişini zorlaştıran uygulamalara son verecek ücretsiz otopark projesi hayata geçti. İSPARK, Anadolu ve Avrupa yakasında servis araçlarına ücretsiz hizmet verecek açık otopark alanlarını belirleyerek pilot uygulamayı başlattı. İlk etapta Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde 210 araç kapasiteli beş otopark hizmete girdi. Beş otoparkın ardından kısa zamanda, Ataşehir ve Esenler’de üç yeni nokta daha servis araçlarının kullanımına açılacak. Servis araçlarının hizmetine sunulan ücretsiz açık otopark bilgileri ve konumları İSPARK mobil uygulama üzerinden de görülebiliyor.

Haberin Devamı

SÜRE SINIRI YOK

İSPARK, ücretsiz olarak hizmet verecek otopark girişlerine dikkat çekecek uyarıcı tabelalar yerleştirdi. Servisler, taşıdıkları yolcuları okul ve iş merkezlerine bıraktıktan sonra servis araçları için açılan İSPARK otoparklarını süre sınırı olmadan ücretsiz olarak kullanabilecekler. Servis araçlarına ücretsiz otopark projesi, yayalar için de büyük bir kolaylık sunuyor. İstanbullular, servislerin iş merkezlerinin önüne gelmesini beklemeden yürüme mesafesinde bulunan İSPARK otopark alanlarına giderek kolaylıkla servislere binebilecekler.

YENİLERİ EKLENECEK

Projeyi yaygınlaştırmak için planlama ve fizibilite çalışmalarını sürdüren İSPARK, birçok ilçede yeni otopark noktalarını servis araçlarının kullanımına sunmaya devam edecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Servis Araçları#Otopark#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota