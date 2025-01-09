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Servis aracının çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

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#Servis Aracı#Niğde#Muhammet Asaf Yılmaz
Servis aracının çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 16:41

Niğde'de okul önünde servis minibüsünün çarptığı 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Asaf Yılmaz (9) hayatını kaybetti, sürücü M.A. gözaltına alındı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu'nun önünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 51 S 0017 plakalı öğrenci servis minibüsü, okuldan çıkan Muhammet Asaf Yılmaz'a çarptı.

Servis aracının çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A., gözaltına alınırken; Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de kaza yerine gidip, yetkililerden bilgi aldı, aileye başsağlığı diledi. 

Servis aracının çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

 

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#Servis Aracı#Niğde#Muhammet Asaf Yılmaz

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