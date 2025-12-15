×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Servis aracında piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi! 7 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Uyuşturucu#Operasyon
Servis aracında piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi 7 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 10:59

İstanbul Eyüpsultan’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda servis aracında yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan skunk esrar ve kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlardan birinde servis olarak kullanılan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 27 kilogram 510 gram skunk esrarla, 1 kilogram 80 gram kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA

Diğer adrese yapılan baskında ise bonzai üretiminde kullanılan 2 kilogram 185 gram hammadde, 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 70 bin 200 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınSatır aralarındaki kin ve öfkeSatır aralarındaki kin ve öfkeHaberi görüntüle

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmaya götürüldü. Burada ifadeleri alınarak haklarında adli işlem başlatılan 7 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınMutasyonlu grip Türkiye’de de görüldü: ‘Tek tehlike bu değil’ | Çok hızlı yayılıyor, bu belirtilere dikkatMutasyonlu grip Türkiye’de de görüldü: ‘Tek tehlike bu değil’ | Çok hızlı yayılıyor, bu belirtilere dikkat!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#Uyuşturucu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!