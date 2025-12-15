Servis aracında piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi! 7 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlardan birinde servis olarak kullanılan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 27 kilogram 510 gram skunk esrarla, 1 kilogram 80 gram kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA

Diğer adrese yapılan baskında ise bonzai üretiminde kullanılan 2 kilogram 185 gram hammadde, 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 70 bin 200 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmaya götürüldü. Burada ifadeleri alınarak haklarında adli işlem başlatılan 7 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.