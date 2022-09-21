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Servetini kaybetti, para istediği babası tarafından öldürüldü

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#Felemez Gök#İbrahim Gök#Adana
Servetini kaybetti, para istediği babası tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 10:40

Adana'da tüm servetini kaybeden Felemez Gök (53), sürekli para isteyerek, tartıştığı babası İbrahim Gök (75) tarafından tabancayla öldürüldü. Tutuklanan Gök, oğlunun sürekli para istediğini, vermeyince de kavga çıkardığını söyledi.

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Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde oturan Felemez Gök'ün, iddiaya göre, servetini kaybedince psikolojisi bozuldu. Borçları nedeniyle sahibi olduğu dolmuş hattını da satan Gök, babası İbrahim Gök’ten sürekli para istemeye başladı. Felemez Gök, 17 Eylül gecesi evine gittiği babasından yine para istedi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen Gök, babası ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Gök, evdeki tabancayla Felemez Gök’ü vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servetini kaybetti, para istediği babası tarafından öldürüldü

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Felemez Gök’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Gök, oğlunun kendisinden sürekli para istediğini, vermeyince de kavga çıkardığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Gök, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Felemez Gök#İbrahim Gök#Adana

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