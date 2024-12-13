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Servetine servet kattı... 400’ler kulübünün tek üyesi

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#Elon Musk#Elon Musk Serveti#Bloomberg Milyarderler Endeksi
Servetine servet kattı... 400’ler kulübünün tek üyesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinden sonra serveti katlanan Elon Musk, dünyada toplam serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk insan oldu.

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Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Elon Musk’ın servetini artıran en son gelişme, özel şirketi SpaceX’in hisselerinden yaptığı bir satış oldu. Tesla hisseleri de önceki gün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve Musk’ın serveti 447 milyar dolara çıktı.

TARİHE GEÇTİ

Musk’ın bir günde servetine 62.8 milyar dolar eklemesi, şimdiye kadar kaydedilen en büyük artış olarak tarihe geçti. Musk’ın serveti, dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetini ilk kez 10 trilyon doların üzerine taşıdı. Dünya Bankası verilerine göre bu servet, Almanya, Japonya ve Avustralya’nın geçen yılki toplam gayri safi yurt içi hasılasına yakın bir büyüklükte.

TRUMP ETKİSİ

Diğer yandan Tesla’nın hisselerindeki yükselişte, Trump’ın insansız sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandıracağı ve rakip şirketlere avantaj sağlayan elektrikli araç vergi kredilerini kaldıracağı beklentisi etkili oldu. Ayrıca Musk, yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’nın eş başkanı olarak yeni yönetimde kilit bir rol üstlenecek. Hükümetin dışında çalışacak olsa da bu pozisyon, ona Washington’da güçlü bir söz hakkı ve Oval Ofis’e doğrudan erişim sağlayacak.

 

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#Elon Musk#Elon Musk Serveti#Bloomberg Milyarderler Endeksi

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