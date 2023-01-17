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Serveti 100 milyon dolar... ‘Komançero’ların lideri yakalandı

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#Komançero#Çete#Yakalama
Serveti 100 milyon dolar... ‘Komançero’ların lideri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Avustralya’da faaliyet gösteren Komançero adlı yasadışı motosiklet çetesinin lideri Mark Buddle, geçen ağustosta KKTC’de tutuklanmış ve Avustralya’ya iade edilmişti. Bu ay başında ise Duax Ngakuru (42), çetenin dünya çapındaki ‘Yüce Lideri’ seçilmişti.

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Duax Ngakuru’nun Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta Sarıyer Zekeriyaköy’de yaşadığı villaya yapılan baskınla yakalandı. Ngakuru hakkında yapılacak adli işlemin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği buradan da Avustralya’ya sınır dışı edileceği ifade edildi. Daily Mail gazetesinin haberinde, “Türkiye’nin güvenli bölge olduğu inancına rağmen gelen tutuklamanın, çete üyeleri için alanın daraldığı” yorumu yapıldı. Avustralya’nın en çok arananlar listesinde bulunan ve Duax Ngakuru’nun ortağı olan Türk asıllı Hakan Ayık’ın da yakalanacaklar sırasında olabileceği belirtildi.

UYUŞTURUCU BARONU

Duax Ngakuru ve ortağı Hakan Ayık’ın 2010’da Avustralya’dan kaçtıkları belirtildi. İkilinin bir süredir Türkiye’de olduğu ve işlerini buradan yönettikleri tahmin ediliyor. Ayık ve Ngakuru’nun 2020’de İstanbul’da beraberken çekilmiş selfileri daha önce Daily Mail tarafından servis edilmişti. Dünyanın en büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarını yapmakla suçlanan Ngakuru’nun servetinin 100 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

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#Komançero#Çete#Yakalama

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