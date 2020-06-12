Serüven kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Serüven kelimesine eş anlamlı olarak, ‘macera’ sözcüğü TDK üzerinden sunulmaktadır. Bu doğrultuda hem serüven kelimesi hem de macera sözcüğü eşit olarak Türkçede çok fazla değerlendirilir.

Serüven Eş Anlamlısı

Bir kişinin içine atıldığı heyecanlı durumlar ya da başından geçen olaylar serüven kelimesi ile tarif edilmektedir. Bu kelime aynı zamanda, ‘macera’ anlamı üzerinden tanımlanmakta ve eş anlamlı şekilde değerlendirilmelidir. Ortak anlam içerisinde macera kelimesi ile beraber serüven sözcüğünün dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.

‘’Şimdiye kadar dinlediğim en macera dolu hikaye idi.’’

‘’Serüven dolu bir gün bizi bekliyor.’’

Görüldüğü üzere her iki cümle üzerinden de serüven kelimesi ile beraber macera sözcüğü aynı anlam eşliğinde değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda siz de amaca uygun kullanabilirsiniz. Gündelik yaşam içerisinde tek başına ya da birbirinden farklı cümleler ile beraber değerlendirmek mümkün.