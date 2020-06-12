MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSerüven kelimesinin eş anlamlısı nedir?
GeriGündem Serüven kelimesinin eş anlamlısı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Serüven kelimesinin eş anlamlısı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serüven kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Abone Olgoogle-news

Serüven kelimesi Türkçede yaygın kullanılan en önemli sözcükler arasında yer almaktadır. Fakat aynı zamanda alternatif olarak bu kelimeye bir eş anlamlı sözcük bulunuyor. Peki, serüven kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu kelime hakkında detaylar.

Serüven kelimesine eş anlamlı olarak, ‘macera’ sözcüğü TDK üzerinden sunulmaktadır. Bu doğrultuda hem serüven kelimesi hem de macera sözcüğü eşit olarak Türkçede çok fazla değerlendirilir.

 Serüven Eş Anlamlısı

 Bir kişinin içine atıldığı heyecanlı durumlar ya da başından geçen olaylar serüven kelimesi ile tarif edilmektedir. Bu kelime aynı zamanda, ‘macera’ anlamı üzerinden tanımlanmakta ve eş anlamlı şekilde değerlendirilmelidir. Ortak anlam içerisinde macera kelimesi ile beraber serüven sözcüğünün dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Şimdiye kadar dinlediğim en macera dolu hikaye idi.’’

 ‘’Serüven dolu bir gün bizi bekliyor.’’

 Görüldüğü üzere her iki cümle üzerinden de serüven kelimesi ile beraber macera sözcüğü aynı anlam eşliğinde değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda siz de amaca uygun kullanabilirsiniz. Gündelik yaşam içerisinde tek başına ya da birbirinden farklı cümleler ile beraber değerlendirmek mümkün.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle