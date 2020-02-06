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Murat SÖZERİ (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Sertavul’da heyelan yolu kapattı

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Sertavul’da heyelan yolu kapattı

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

Yetkililer, Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul’da bekletildiği bildirildi.

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