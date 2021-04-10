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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı!

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Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı!

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri araçların yola devam etmesine izin vermiyor.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Sabaha karşı oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

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