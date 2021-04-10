Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı!
İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri araçların yola devam etmesine izin vermiyor.
İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Sabaha karşı oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.
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