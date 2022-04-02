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Serseri mayınlara karşı işbirliği

#MSB#Serseri Mayın#Pınar Kaya
Serseri mayınlara karşı işbirliği

MSB, Karadeniz’de sürüklenen ‘serseri mayınlar’a karşı Romanya ve Bulgaristan ile koordineli olarak tedbir alındığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı adına dün açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, geçen 18 Mart’ta yayınlanan seyir duyurusuyla, Karadeniz’deki denizcilerin uyarıldığını hatırlatarak, “Batı Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlanıldı. Sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir” dedi. Bakanlık kaynakları da mayınlarla ilgili rakamlara itibar edilmemesine, bir rakama ulaşmanın mevcut şartlarda mümkün olmadığına dikkat çekti.

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#MSB#Serseri Mayın#Pınar Kaya

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