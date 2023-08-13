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Serpil'in kahreden ölümü! İş yerinde fenalaşıp 15 gün sonra hayatını kaybetmişti... Organları 7 kişiye umut oldu

Güncelleme Tarihi:

#Serpil Yıldırım#Düzce#Organ Bağışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 15:55

İstanbul’da iş yerinde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve organları ile 7 hastaya umut olan, TV100 Kurgu Şefi Serpil Yıldırım (35), memleketi Düzce’de toprağa verildi. Serpil Yıldırım’ın ağabeyi Zeki Yıldırım, "Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar sorduğunda 3 kardeş prensip olarak ‘Evet’ dedik. Ablam da ‘Evet’ demek zorunda kaldı. İnsanlara can oldu" dedi.

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Düzce’de uzun süre yerel televizyonlarda kurgu ve montaj yaptıktan sonra TV100 televizyonunda kurgu şefi olarak görev yapmaya başlayan Serpil Yıldırım, yaklaşık 15 gün önce iş yerinde fenalaştı.

Serpilin kahreden ölümü İş yerinde fenalaşıp 15 gün sonra hayatını kaybetmişti... Organları 7 kişiye umut oldu

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldırım, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bir süredir yaşam savaşı veren Yıldırım’ın ailesine 3 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği haberi verildi.

Serpilin kahreden ölümü İş yerinde fenalaşıp 15 gün sonra hayatını kaybetmişti... Organları 7 kişiye umut oldu

Sağlığında organlarını bağışlayan Serpil Yıldırım’ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından bugün Düzce Şıralık Mahallesi’ndeki Şıralık Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Yıldırım’ın ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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Serpilin kahreden ölümü İş yerinde fenalaşıp 15 gün sonra hayatını kaybetmişti... Organları 7 kişiye umut oldu

'CAN VE NEFES OLDU'

Kardeşinin organlarını bağışladığını belirten Serpil Yıldırım’ın ağabeyi Zeki Yıldırım, “Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini bize söylediklerinde, ‘Organlarını bağışlamak ister misiniz?’ diye sordular. Ben prensip olarak kabul ettim ama 'Ablası burada değil ona da soralım' dedik.

Serpilin kahreden ölümü İş yerinde fenalaşıp 15 gün sonra hayatını kaybetmişti... Organları 7 kişiye umut oldu

3 kardeş prensip olarak ‘Evet’ dedik. Ablam da ‘Evet’ demek zorunda kaldı. Çünkü zaten kendisi bizden önce arkadaşları ile gidip organlarını bağışlamıştı. Bize sadece imza atmak kaldı. İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor. Kardeşim birilerinde yaşıyor. Zaten yardım etmeyi çok severdi. Tüm canlıları severdi. Sokakta gördüğü canlılara dahi son parasıyla mamalar alır, beslemeye çalışırdı. İlk etapta organları 7 kişiye gönderildi. Ama nakil olan kişileri söylemiyorlar. Onların vücudunda tekrar hayat buldu. Biz de bununla teselli buluyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

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Serpilin kahreden ölümü İş yerinde fenalaşıp 15 gün sonra hayatını kaybetmişti... Organları 7 kişiye umut oldu

 

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#Serpil Yıldırım#Düzce#Organ Bağışı

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