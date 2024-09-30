‘Şero’ gitti ‘Zafer’ nöbette

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Özel, İzmirli Zafer’in CHP hikâyesinin nasıl başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun’un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak” diye duyurmuştu.

6 aylık olan ‘Zafer’ şu anda, Özel’in makam odasının bulunduğu CHP Genel Merkezi’nin 12. katından ayrılmıyor. Özel’in yakın çalışma ekibinin özenle baktığı ‘Zafer’i ileride, ‘Şero’ gibi Genel Merkez’in diğer katlarında da görmek mümkün olacak.