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‘Şero’ gitti ‘Zafer’ nöbette

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#CHP#Şero#Zafer
‘Şero’ gitti ‘Zafer’ nöbette
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 07:00

CHP Genel Merkezi’nin maskotu kedi ‘Şero’, önceki gün hayatını kaybetti. Bu yıl 20’nci yaşına giren ‘Şero’, Genel Başkan Özgür Özel’in de katıldığı mini bir törenle CHP Genel Merkezi’nin bahçesine gömüldü. Zaman zaman sertleşen siyasetin “tebessüm kaynağı” olan partililerin sevgilisi ‘Şero’nun CHP Genel Merkezi’ndeki yerini bundan böyle, yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart günü doğan kedi ‘Zafer’ alacak.

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Özel, İzmirli Zafer’in CHP hikâyesinin nasıl başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun’un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak” diye duyurmuştu.

‘Şero’ gitti ‘Zafer’ nöbette

6 aylık olan ‘Zafer’ şu anda, Özel’in makam odasının bulunduğu CHP Genel Merkezi’nin 12. katından ayrılmıyor. Özel’in yakın çalışma ekibinin özenle baktığı ‘Zafer’i ileride, ‘Şero’ gibi Genel Merkez’in diğer katlarında da görmek mümkün olacak.  

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#CHP#Şero#Zafer

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