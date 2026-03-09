Sermin Kadınlar Günü’nde öldürüldü

Haberin Devamı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde Ali Bacak (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında Çamlıbel Mahallesi’ndeki evlerinde dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bacak çifti arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini göğsünden bıçakladı. Sermin Bacak kanlar içinde yerde kalırken, Ali Bacak bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralandığı belirlenen Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavaklıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sermin Bacak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, Ali Bacak’ı gözaltına aldı. Ali Bacak ifadesinde, “Sermin’in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hakan Fidan ne dediyse çıktı Haberi görüntüle

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Bacak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.