Sermin, Kadınlar Günü'nde eşi tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Cinayeti#Kadınlar Günü#8 Mart
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 12:19

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Sermin Bacak (42), Dünya Kadınlar Günü'nde çıkan tartışmada eşi Ali Bacak (51) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Bacak, ardından 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralandığı belirlenen Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavaklıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sermin Bacak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, Ali Bacak'ı gözaltına aldı. Bacak’ın ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği belirtildi.

Bacak’ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

