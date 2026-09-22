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Sermaye piyasasında manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı, 3 şüpheli aranıyor

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#Sermaye Piyasası#Manipülasyon#Aztek Teknoloji
Sermaye piyasasında manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı, 3 şüpheli aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 09:04

Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusu üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aztek Teknoloji pay piyasasında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sanal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#Sermaye Piyasası#Manipülasyon#Aztek Teknoloji

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