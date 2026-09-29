Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme... İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında iş insanı Cengiz Avcı’nın, son 1 yıllık dönemde yalnızca 'ODINE' hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı belirlendi.

12 MİLYAR LİRAYI NAKDE ÇEVİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu kazancın yaklaşık 12 milyar liralık bölümünün nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı tespit edildi. Avcı’nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Avcı’nın banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLEN 5 LÜKS VİLLAYA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi