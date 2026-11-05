×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sermaye piyasası soruşturması! Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Sermaye Piyasası Soruşturması#Fatma Betül Sayan Kaya#İlyas Kaya
Sermaye piyasası soruşturması Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 11:20

Fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Sermaye piyasası soruşturması Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Sermaye piyasası soruşturması Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözden KaçmasınSermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Korkmaz Enes Ergun tutuklandıSermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Korkmaz Enes Ergun tutuklandıHaberi görüntüle

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemleri tamamlandı. İfadelerin 2 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi. İfadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sermaye Piyasası Soruşturması#Fatma Betül Sayan Kaya#İlyas Kaya

BAKMADAN GEÇME!