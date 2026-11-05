Sermaye piyasası soruşturması! Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemleri tamamlandı. İfadelerin 2 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi. İfadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.