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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fon Soruşturması#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Sermaye Piyasası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 09:14

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 12 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler, Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer, adliyeye sevk edildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli tutuklandı

Emin Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Yunus Caf tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Fon Soruşturması#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Sermaye Piyasası

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