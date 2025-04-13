Borsa vurgununda şok detaylar! ‘Hayalleri olan uyumaz’la başladı, ‘Doyan kalksın’la bitti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı" ihbar eden olarak yer aldı.

Tutuklu sanık Hasan Meşe'nin sosyal medya hesabından, borsada 11 Haziran 2021'de işlem görmeye başlayan bir doğal gaz şirketine ilişkin paylaşımlar yaptığı ve pay piyasasında 27 Temmuz-8 Kasım 2021 arasında işlemler gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, bu işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği belirlenen Meşe hakkında, SPK tarafından 31 Aralık 2024'te şikayette bulunulması üzerine soruşturma açıldığı kaydedildi.

İddianamede, ilgili firmanın Borsa İstanbul pay piyasasındaki payının fiyatında meydana gelen hareketlilikler üzerine 26 Ekim-5 Kasım 2021 döneminin incelendiği belirterek, sanık Meşe'nin sosyal medya hesabından ve "Hayalleri olan uyumaz" isimli Telegram kanalından yatırımcılara tavsiyeler verdiği aktarıldı.

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YANLIŞ VE YANILTICI PAYLAŞIMLARLA HİSSEDE HAREKETLİLİK OLUŞTURDULAR

Meşe'nin pay fiyatının yükseleceğine yönelik yanıltıcı beyanlarda bulunan birçok paylaşım yaptığı ifade edilen iddianamede, sanık Meşe ile diğer sanıklar Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Kurtuluş Doğanay, Mehmet Ünal Çevik, Alaaddin Sevinç, Selman Çakmak ve Musa Şimşek isimli yatırımcıların suç örgütü adına işlem ve eylem gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Meşe'nin elebaşılığını yaptığı örgütün sosyal medya aracılığıyla oluşturdukları gruplarda, doğal gaz firmasının pay fiyatına ilişkin yalan yanlış ve yanıltıcı paylaşımlarda bulundukları anlatılan iddianamede, bu söylemlerle hedef fiyat verdikleri veya pay fiyatının yükseleceğini vaadettikleri, bu doğrultuda sanıkların alım-satım gibi işlemlerle hissede hareketlik oluşturdukları aktarıldı.

İddianamede, diğer yatırımcılar tarafından hissedeki hareketliliğin piyasanın genel seyri görünümünde algılanarak yatırımcı sayısı ve ilgili pay piyasasındaki işlem hacminin artışına neden olduğu vurgulanarak, sanıkların inceleme döneminde birlikte 310 milyon 361 bin 55 lira hacminde 10 milyon 932 bin 414 alım, 320 milyon 991 bin 805 lira hacminde 10 milyon 275 bin 562 satım işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

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SANIKLAR MANİPÜLATİF HAREKETLERLE 26 MİLYON LİRA KAR ELDE ETTİ

Sanıkların 25 Ekim 2021'den sonra nette satım yönlü pozisyon aldıkları, pay fiyatının bir önceki işlem günü olan 28 Ekim 2021'e kıyasla yüzde 38,49 oranında düşüş gösterdiği belirtilen iddianamede, 8 Kasım 2021'de ve genel pay ağırlıklı ortalama fiyatında (AOF) düşüşün meydana geldiği dile getirildi.

İddianamede, 1 Kasım-8 Kasım 2021 döneminde sanık Meşe tarafından sosyal medya üzerinden takipçilerine satış yapılmaması yönünde telkin verilmesine rağmen suç örgütünün şirketin payında satış işlemleri yaptığı, örgüt tarafından nette 153 bin 837 pay satışı gerçekleştirildiği vurgulandı.

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Şirketin pay piyasasında genel inceleme döneminde, sanıkların toplam 30 milyon 828 bin 114 lira kar elde ettiklerine işaret edilen iddianamede, inceleme döneminin son 5 işlem günü pay AOF'de düşüş meydana gelmesinden dolayı dönem içi alınan paylarda değer azalışı meydana geldiği, örgütün toplamda 26 milyon 331 bin 631 lira kar elde ettiği belirtildi.

"HİSSE YÜKSELİNCE 'DOYAN KALKSIN' DİYE TWEET ATTIM"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Hasan Meşe, 12 yıldır pay alım satımıyla ilgilendiğini, bu işlemleri sosyal medyadan grafiklere bakarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Birlikte hareket ettiği kişi ve kurumlar olmadığını belirten Meşe, Borsa İstanbul'daki piyasalarda yaptığı işlemlerin finansmanının, ticari faaliyetlerinde kazandığı sermayesi ve mirastan elde ettiği rakamlar olduğunu kaydetti.

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Meşe, şu anda yasaklı olduğu için herhangi bir aracı kurumda hesabının olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlgili firmanın pay fiyatlarının yükseleceğine dair herhangi bir tavsiyede bulunmadım fakat hissenin çok yükseldiği zaman 'Doyan kalksın' diye bir tweet atmıştım. Tabloda isimleri bulunan şahıslarla pay yatırımı alanında herhangi bir ortak hareketim olmadı. Şirketin payında meydana gelen hareketler hakkında bir bilgim yoktur, bu payın alım veya satımı konusunda kimseye talimat verip kimseden talimat almadım. Kimseyi etkilemek için paylaşımda bulunmadım, tamamen kendime ait düşüncüleri paylaştım. Yatırım yapması hususunda kimseye herhangi bir tavsiye veya talimatta bulunmadım. Yapılan tespitlerde de görüldüğü üzere insanlara al veya sat tavsiyesi vermedim. Borsayı sevdiğim, kendi tahminlerim için yapılan paylaşımlardır, insanları yönlendirmek amacıyla yapılan paylaşımlar değildir. Paylardaki fiyat hareketlerini öncesinden bilmiyorum sadece hisseye grafik olarak baktığımda tahmin yürütüyorum. Ben herhangi bir örgüte üye veya lider değilim. Herhangi bir kimseye pay alımı konusunda talimat vermedim."

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"ÖZEL EMİR İLE HİSSE ALMA" İDDİASI

Tutuksuz sanıklardan Mahmut Nevfel Elgün de emniyetteki ifadesinde, bir üniversitede doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığını, Hasan Meşe ile konuşmalarının genellikle hisse senedi alım ve satımı üzerine olduğunu belirtti.

Meşe'nin yönlendirmeleri ile söz konusu hisse senetlerini alıp sattığını, SPK raporunda yer alan "Özel emir ile hisse alma" olayını da Meşe'nin yönlendirmesiyle yaptığını anlatan sanık Elgün, "Örgüt üyesi olarak görünen bazı şahıslarla aramdaki para transferleri yine Hasan Meşe'nin direktifleri doğrultusunda olmuştur. Benim bu konu hakkında tüm bildiklerim bundan ibarettir. Ben asla bilerek isteyerek spekülasyon yapmadım ancak her ne kadar istemesem de arkadaşımın yönlendirmeleri sebebiyle bu işin içinde rol aldığımı şu an fark ettim. Pişmanım, bilerek, isteyerek yapmadım. Suç işlemek kastım yoktur, sadece kendi menfaatlerim doğrultusunda borsada işlem yaptım." beyanında bulundu.

İddianamede, tutuklu sanık Hasan Meşe'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından 7 yıldan 13 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istendi.

Diğer 15 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 5'er yıldan 9'ar yıla ve 5 biner günden 10 biner güne kadar adli paraya cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 sanığın ise "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi öngörüldü.

Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.