Sermaye piyasalarını etkileyen yanıltıcı paylaşımlara yasal işlem başlatıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve yatırımcı kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şüphelilerin tespiti için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır.

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Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir" ifadeleri yer aldı.