Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Ramazan Sola'nın kullandığı 45 RT 727 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca, karşı yönden gelen Ferhat N. (50) yönetimindeki 06 FL 4993 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil sürücüsü Sola, yaralandı. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sola, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü Ferhat N., gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.