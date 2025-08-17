×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şerit ihlali faciaya neden oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Şerit İhlali#Facia
Şerit ihlali faciaya neden oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 20:00

ERZURUM- Tortum kara yolunda şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

 Kaza, saat 17.20 sıralarında Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde meydana geldi. Tortum’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan Cengiz Atalay (39) yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şerit ihlali faciaya neden oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Can pazarının yaşandığı kazada iki araç da demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Şerit ihlali faciaya neden oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Haberin Devamı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan kişileri yaptıkları müdahale ile çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobil sürücü Cengiz Atalay ile araçta bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ve Abdulkadir Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şerit ihlali faciaya neden oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile yolcular Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Gözden KaçmasınFeci kaza İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralıFeci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Şerit İhlali#Facia

BAKMADAN GEÇME!