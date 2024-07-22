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Serinlemek isterken kâbusu yaşadı! Dalgıçlar kurtardı

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#OSMANİYE#Karaçay#Dalgıç
Serinlemek isterken kâbusu yaşadı Dalgıçlar kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 13:17

Osmaniye'de, serinlemek için girdiği sulama havuzunun bendinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren Ö.M.B. (16), itfaiye dalgıçları tarafından kurtarıldı.

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Merkeze bağlı Karaçay Vadisi'nde, serinlemek için sulama havuzuna giren Ö.M.B., havuzun bent kısmında mahsur kaldı. Ö.M.B.'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları sevk edildi. Suya giren dalgıçlar, mahsur kalan genci kısa sürede sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen Ö.M.B. de ekiplere teşekkür etti. (DHA)

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#OSMANİYE#Karaçay#Dalgıç

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