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Serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim'den acı haber

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#Eskişehir#İbrahim Can Karaçam#AFAD
Serinlemek için sulama kanalına giren İbrahimden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 10:10

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam (17), boğuldu.

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Mihalıççık ilçesi Yeşilyurt Güney Mahallesi'nde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları suya girerek İbrahim Can Karaçam’ın cenazesine ulaştı. Karaçam’ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#İbrahim Can Karaçam#AFAD

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