Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Serinlemek için sulama kanalına girdiler! 2 gençten haber alınamıyor

Güncelleme Tarihi:

#Halil Gültekin#İsa Tokdemir#Şanlıurfa
Serinlemek için sulama kanalına girdiler 2 gençten haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 09:47

Şanlıurfa'da İsa Tokdemir (24) ile Halil Gültekin (21), serinlemek için girdikleri sulama kanalında kayboldu. Tokdemir ve Gültekin için arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Karaali Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Halil Gültekin ile İsa Tokdemir serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Ekipler, havanın kararmasıyla aramaları sonlandırdı.

Serinlemek için sulama kanalına girdiler 2 gençten haber alınamıyor



Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıçlar suda arama yaparken, jandarma ve vatandaşlar da kanal kıyısını kontrol ediyor. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halil Gültekin#İsa Tokdemir#Şanlıurfa

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols