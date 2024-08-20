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Serinlemek için sulama kanalına girdi, canından oldu

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#Adana#Sulama Kanalı#Boğulma
Serinlemek için sulama kanalına girdi, canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 11:08

Adana’da arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Adem Oruç (18), boğuldu. Dalgıç polisler, Oruç’un cansız bedenini suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta buldu.

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Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda sürüklenip gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Oruç’un cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Adem Oruç’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Adana#Sulama Kanalı#Boğulma

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