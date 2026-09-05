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Serinlemek için şelaleye giren iki kardeş hayatını kaybetti

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#Tokat#Niksar#Şelale
Serinlemek için şelaleye giren iki kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 19:51

Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için şelaleye giren 17 ve 18 yaşındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyü Şelale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Karaman (17) ile kardeşi Remzi Karaman (18), serinlemek amacıyla dere içerisinde bulunan şelaleye girdi. Yüzme bilmedikleri öğrenilen iki kardeş, bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İki kardeşin bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Uğur ve Memduh Karaman'ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

 

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#Tokat#Niksar#Şelale

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