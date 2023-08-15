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Serinlemek için Kızılırmak'a girdi, akıntıda kayboldu

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#Kızılırmak#Boğulma#Sualtı Arama Kurtarma Ekibi
Serinlemek için Kızılırmaka girdi, akıntıda kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 14:57

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 22 yaşındaki genç, dengesini kaybederek düştüğü suda gözlerden kayboldu. Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, suyun içinde gencin bulunması için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Çağrı Başat, 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Köprü ayağındaki beton zemine çıkarken dengesini kaybeden 22 yaşındaki Başat, dengesini kaybederek suya düştü. Başat, sürüklendiği ırmakta gözlerden kayboldu. Suyun kenarında çaresiz kalan arkadaşları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarının ifadelerine göre hareket eden Sualtı Arama Kurtarma ekibi, girdiği ırmakta Çağrı Başat'ı bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridi ile kapatarak, sivil vatandaşın giriş yapmasını yasakladı. Gözyaşlarına hakim olamayan arkadaşları ise ırmak kıyısında bekleyişini sürdürdü.

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Serinlemek için Kızılırmaka girdi, akıntıda kayboldu

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#Kızılırmak#Boğulma#Sualtı Arama Kurtarma Ekibi

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