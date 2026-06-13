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Serinlemek için inşaat çukurunda biriken suya giren iki kardeş boğuldu

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#Gaziantep#İnşaat Kazası#Serinleme
Serinlemek için inşaat çukurunda biriken suya giren iki kardeş boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 18:53

 Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, inşaat için açılan çukurda biriken suya giren iki kardeş yaşamını yitirdi.

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Örenli Mahallesi kırsalında serinlemek amacıyla inşaat için açılan ve suyla dolan çukura giren Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden arkadaşları, kardeşleri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Serinlemek için inşaat çukurunda biriken suya giren iki kardeş boğuldu

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KARDEŞLER TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, ağabeyi Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Serinlemek için inşaat çukurunda biriken suya giren iki kardeş boğuldu

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İki kardeş, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

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#Gaziantep#İnşaat Kazası#Serinleme

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