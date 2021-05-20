Serinlemek için gölete giren iki çocuk boğularak can verdi

Gölette çırpınmaya başlayan çocukları gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gözden kaybolan çocuklar için arama çalışması başlattı.

Bölgeye sevk edilen sualtı arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar için gölete girdi. Su altına dalan ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkarttı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



'ÇOCUKLARI GÖLET KENARINDA GÖRDÜM'

Çocukları gölet kenarında gördüğünü söyleyen Nihat Çekiş, "Gölde boğulan çocuklar, dün yaylaya geldi. Bugün de gölet kenarında çocukları gezerken gördüm. Sonra gölette çocukların boğulduğu haberi geldi. İhbar üzerine ekipler geldi" dedi.

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