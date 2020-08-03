Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

Olay, saat 13.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyünde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Erbaa ilçe merkezinde oturan Fatih Kırık, Hüseyin Gazi Kökçü ve Enes Kökçü bayram tatili için köylerine gitti. Üç arkadaş köylerinde bulunan sulama göletine piknik yapmaya gitti. Bir süre sonra serinlemek için girdikleri gölette Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının çırpındığını gören Enes Kökçü kıyıya yüzerek yardım getirmek için köye gitti. Kökçü, akrabalarına ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri yaptıkları çalışmayla Fatih Kırık ve Hüseyin Gazi Kökçü'nün cansız bedenlerine ulaştı. İki gencin cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.