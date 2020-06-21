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AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıkarıldı

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Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıkarıldı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hazar Gölü'nün Sürek köyü yakınlarında arkadaşlarıyla pikniğe giden 26 yaşındaki Harun Güncü, serinlemek için göle girdi.

Güncü'nün bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu güvenlik güçleri ile AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, gölde yaptıkları aramada Güncü'nün cansız bedenine ulaştı.

Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıkarıldı

Güncü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıkarıldı

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