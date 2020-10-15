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Yusuf KANTARLI- Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 18:15 | Son Güncelleme:

Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

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Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
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Adana’da Ahmet Fece (19), serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kurtarma ekiplerinin, Fece’yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Fece ile arkadaşı Beşir Haco Ömer, çalıştığı tarlanın yakınından geçen sulama kanalında serinlemek için suya girdi. Fece, bir süre sonra şiddetli akıntının etkisiyle gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Ahmet Fece'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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