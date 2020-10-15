Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Fece ile arkadaşı Beşir Haco Ömer, çalıştığı tarlanın yakınından geçen sulama kanalında serinlemek için suya girdi. Fece, bir süre sonra şiddetli akıntının etkisiyle gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Ahmet Fece'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.