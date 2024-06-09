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Serinlemek için girdiği nehirde kaybolmuştu... 294 kişi Burak'ı arıyor

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#Elazığ#Murat Nehri#Burak Süner
Serinlemek için girdiği nehirde kaybolmuştu... 294 kişi Burakı arıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 13:33

Elazığ'da serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları, 3'üncü gününde, 294 personel ile devam ediyor.

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Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ile arkadaşları serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 3'üncü gününde de sürüyor. Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

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#Elazığ#Murat Nehri#Burak Süner

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