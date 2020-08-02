MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSerinlemek için girdiği kanyonda boğuldu
GeriGündem Serinlemek için girdiği kanyonda boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Serinlemek için girdiği kanyonda boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serinlemek için girdiği kanyonda boğuldu
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ahmetler Kanyonu'na serinlemek için giren Abdulmuttalip Şaşmaz (22) boğularak hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde ailesi ve arkadaşlarıyla Ahmetler Kanyonu'na giden Abdulmuttalip Şaşmaz, serinlemek için girdiği suda gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşları yaptıkları aramalara rağmen Şaşmaz'ı bulamayınca 112 Acil'den yardım istedi.

Bölgeye, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAK timi tarafından suda yapılan aramada Abdulmuttalip Şaşmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Bu yıl üniversiteden mezun olduğu öğrenilen Şaşmaz'ın bugün Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle