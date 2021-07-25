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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 25.07.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Serinlemek için girdiği havuzda fenalaşmıştı... 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Serinlemek için girdiği havuzda fenalaşmıştı... 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te serinlemek için girdiği havuzda fenalaşan müteahhit Recep Acar (31), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 11 Temmuz günü Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhitlik yapan evli ve 4 çocuk babası Recep Acar, iş arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği havuzda fenalaştı. Boğulma tehlikesi geçiren Acar, arkadaşları tarafından havuzdan çıkarıldı. Acar, çağırılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Recep Acar, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Recep Acar'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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