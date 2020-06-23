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DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 01:58,Son Güncelleme:

Serinlemek için girdi, boğularak can verdi

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Serinlemek için girdi, boğularak can verdi
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Samsun’un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Hüseyin Balcı (17), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Hasan Uğurlu Baraj Gölü’nde meydana geldi. Hüseyin Balcı iki arkadaşıyla birlikte baraj gölüne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si güçlükle kıyıya çıkmayı başarırken Hüseyin Balcı ise suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasında gencin 30 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Balcı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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