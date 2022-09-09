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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu! Polis çalan telefonunu açamadı

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#Engin Çavdar#Deniz#Antalya
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu Polis çalan telefonunu açamadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 13:49

Antalya'da Engin Çavdar (29), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Polis memuru, Çavdar’ın eşyaları arasında bulunan ve uzun süre çalan cep telefonuna cevap veremedi.

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara plajlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Engin Çavdar, uzun süre suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Bu sırada bölgede bulunan ve istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru, Engin Çavdar'ın durumundan şüphelenip suya girdi. Yanına gittiği Çavdar'ın nefes almadığını fark eden polis, yüzerek onu kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi yapan polis memuru, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, Engin Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Çavdar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

POLİS TELEFONA CEVAP VEREMEDİ

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Polis, olay yerinde Engin Çavdar'ın içinde eşyalarının bulunduğu çantayı tutanak karşılığında teslim aldı. Bu sırada titreşimde olduğu belirtilen cep telefonunu alan cinayette görevli polis memuru Osman Güleç, telefona cevap veremedi.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu Polis çalan telefonunu açamadı

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#Engin Çavdar#Deniz#Antalya

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