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Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

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#Şırnak#Mehmet Kınna#Çay
Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 19:39

Şırnak’ın Uludere ilçesinde serinlemek için çaya giren Öğretmen Mehmet Kınna (38), boğuldu.

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Olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba beldesinde Hezil çayında meydana geldi. Arkadaşları ile çay kenarına piknik yapmaya gelen Silopi Yenişehir Mesleki ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Kına, serinlemek için suya girdi. Suda çırpınmaya başlayan Kınna bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Kınna, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kınna burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kınna’nın cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kınna’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek memleketi Gaziantep’te toprağa verilecek.

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#Şırnak#Mehmet Kınna#Çay

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