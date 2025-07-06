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Serinlemek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

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#Berat Özkan#Muş#Bulanık
Serinlemek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 22:53

Muş'un Bulanık ilçesinde serinlenmek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız beldesine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Erentepe beldesinde Alparslan 1 Barajında serinlemek için suya giren Berat Özkan (26) kısa süre gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Erzurum, Bitlis ve Van'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Su yüzeyinde bot, su altında dalgıçların çalışmaları sonucu Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırlen, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#Berat Özkan#Muş#Bulanık

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