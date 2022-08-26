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Serinlemek için denize girmişlerdi... Baba-oğuldan kahreden haber

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#Kısırkaya Plajı#Muzaffer Erbaş#Burak Can Erbaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 09:38

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda babasıyla girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun sabah saatlerinde cenazesine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi morga kaldırılırken, arama ve kurtarma çalışmalarına ise son verildi.

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Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Muzaffer Erbaş, 12 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş ile plaja gelerek yüzmeye başlamıştı.

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'İMDAT' DİYE BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİLER

Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak “imdat” diye bağırmıştı. Sesleri duyan fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koşmuştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Can Erbaş ise yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Serinlemek için denize girmişlerdi... Baba-oğuldan kahreden haber

BU SABAH ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, önceki gün akşam saatlerinden bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda saat 07.30 sıralarında kıyıya 15 metre mesafede çocuğun cenazesine ulaştı. Burak Can Erbaş’ın cenazesi morga kaldırırken, arama ve kurtarma çalışmalarına ise son verildi.

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#Kısırkaya Plajı#Muzaffer Erbaş#Burak Can Erbaş

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